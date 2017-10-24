Уночі 24 жовтня спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду. Активісти заблокували за допомогою підручних засобів (столів, стільців) вхід до судової зали. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий. Святошинський районний суд Києва ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському. Суддя ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.