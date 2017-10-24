УНІАН і «Громадське» заявляють про побиття своїх журналістів у Святошинському суді

УНІАН і «Громадське» заявляють про побиття своїх журналістів спецпризначенцями у Святошинському суді Києва, де 24 жовтня після нічних сутичок відновилося засідання з обрання запобіжного заходу лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському.

За повідомленням цих ЗМІ, журналістів побили, попри те, що вони показували посвідчення.

«Журналіста «Громадського» Дмитра Реплянчука у Святошинському суді Києва побили представники поліції особливого призначення і розтрощили камеру. Вони поклали Реплянчука на землю і били ногами та руками, намагалися заламати. При цьому журналіст заявляв, що є представником ЗМІ та показував посвідчення. Усі ці дії записувалися на камеру, яку правоохоронці розбили», – повідомляє «Громадське».

УНІАН заявляє, що його кореспондента Сергія Лефтера затримали і разом із також затриманими активістами повезли у Шевченківський райвідділ поліції.

Про затримання свого кореспондента повідомляє також видання «Страна.UA».

24 жовтня силовики витіснили прихильників Коханівського із зали засідань Святошинського районного суду Києва, яку вони блокували з ночі. Поліція розібрала барикаду на вході до зали засідань суду і почала затримувати активістів.

Ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові «Добровольчого руху ОУН» і переніс засідання на ранок 24 жовтня.

Після того, як суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання, активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

​Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду.

​Після нетривалої сутички, яка обійшлася без потерпілих, активісти заблокували за допомогою підручних засобів (столів, стільців) приміщення Святошинського районного суду, де відбувалися нічні події. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий.

Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня.

«О 16:50 у чергову частину надійшла інформація, що неподалік станції метро «Академмістечко» відбувається бійка та чути постріли. На місце події терміново направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху «ОУН» (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця», – йшлося в повідомленні київської поліції.

На сторінці «Добровольчого руху ОУН» у Facebook повідомили, що стався «збройний напад» на Коханівського, і що після лікарні його відвезли до райвідділку.