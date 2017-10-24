Суд у справі Коханівського перенесли на середу

Святошинський районний суд Києва другий день поспіль не обрав запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві. Суддя Іванна Миколаєць оголосила перерву до 14.30 25 жовтня, в середу, щоб дати адвокатам час підготуватися.

Протягом засідання цього дня допитали сім свідків захисту.

Обвинувачення просить суд обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, вважаючи, що інакше існує ризик, що Коханівський зможе впливати на свідків чи переховуватися від слідства й суду.

Раніше 24 жовтня Коханівського звільнили з-під варти в залі суду, коли збігли 72 години його затримання. Після закінчення засідання він заявив, що йде ночувати додому і не має наміру переховуватися.

Він заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – його підозрюють у хуліганстві з застосуванням зброї.

Увечері 23 жовтня після оголошення перерви у справі Миколи Коханівського особи, які перебували в залі суду, вчинили штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання, заблокували судову залу. Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць вирішила перенести засідання на 9:00 24 жовтня, але активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Уранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.