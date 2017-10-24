Дії соратників Коханівського є тиском і прямим втручанням у правосуддя – заява суду

Святошинський районний суд міста Києві офіційно звернувся до Генпрокуратури, Вищої ради правосуддя і Ради суддів України щодо подій під час розгляду справи лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського.

Як мовиться у заяві, суд звернувся з повідомленням про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя для вжиття заходів щодо усунення та запобігання втручання у здійснення правосуддя з боку як громадських активістів, так і народних депутатів України.

Ввечері 23 жовтня після оголошення перерви у справі Коханівського особи, які перебували в залі суду, вчинили штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання, заблокували судовий зал.

«Вважаю, що дії вищевказаних осіб, а особливо участь у цих подіях депутатів, є неприпустимими, протиправними, такими, що створюють тиск на суд і є прямим втручанням у здійснення правосуддя з метою перешкодити виконанню службових обов’язків та містять ознаки адміністративного та кримінального правопорушення», – зауважив виконувач голови Святошинського суду Андрій Скорін.

Крім того, через ці дії було зірвано заплановані інші судові засідання, у тому числі у кримінальному провадженні щодо вбивств на Майдані 20 лютого 2017 року, додають в суді.

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.