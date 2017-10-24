Поліція Києва: після подій у Святошинському суді Києва затримані 30 осіб

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявляє про затримання 30 осіб у справі про сутички, які сталися під час судового засідання у справі лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського.

«На цю хвилину все спокійно. Особи, які вночі блокували Святошинський суд, продовжують робити це і вдень. Тому виникла загроза зриву засідання з обраня міри запобіжного заходу Коханівському. Ми задіяли підрозділи поліції. Приміщення суду розблокували і затримали 30 осіб», – цитує Крищенка сайт МВС України.

За його словами, затриманих доправляють до Шевченківського управління поліції, «де кожному буде представлена правова оцінка їхніх дій по блокуванню і спротиву правоохоронцям».

Крищенко додав, що поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтям Кримінального кодексу: пошкодження майна і хуліганство.

Раніше агенція УНІАН і видання «Страна.UA» заявили про те, що їхні журналісти є серед затриманих у Святошинському суді. УНІАН також повідомляв, що його кореспондента кілька разів вдарили силовики. Про побиття свого журналіста писало і «Громадське».

Сутички у Святошинському суді почалися у ніч на 24 жовтня. Напередодні ввечері суд не зміг обрати запобіжний захід Коханівському, який є підозрюваним у справі про стрілянину в Києві, що сталася 21 жовтня. Суддя перенесла засідання на ранок 24 жовтня. Активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду, заблокувалися там і не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

​За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ. Водночас, за повідомленням, ніхто не постраждав.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримувати. Уся операція зайняла кілька хвилин.

Суд відновив розгляд питання про обрання запобіжного заходу Коханівському в іншій залі.

Біля будівлі Святошинського суду Києва надалі перебувають соратники Коханівського.