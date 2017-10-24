Четверо депутатів заявили про готовність взяти на поруки Коханівського

Народні депутати Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Андрій Лозовий і Ігор Луценко заявили про готовність взяти на поруки лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколу Коханівського. Про це вони заявили під час засідання Святошинського районного суду, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Коханівському.

Близько години тому суд звільнив Коханівського з-під варти у зв’язку з тим, що закінчився строк його попереднього утримання (не більше від 72 годин з моменту затримання).

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.