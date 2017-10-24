Суд звільнив з-під варти Коханівського

Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколу Коханівського.

Це рішення схвалили у зв'язку з тим, що закінчився строк його попереднього утримання (не більше 72 годин з моменту затримання).

Суд також відмовив захисту у задоволенні клопотання про відвід судді.

Судове засідання продовжується.

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців).

За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.