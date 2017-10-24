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24 Жовтень 2017, Київ 15:28
Новини | Події

Рада суддів просить ГПУ покарати причетних до подій у суді під час розгляду справи Коханівського

Засідання суду у справі щодо лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, Київ, 24 жовтня 2017 року

Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко просить Генпрокуратуру притягнути до відповідальності причетних до подій 23 -24 жовтня під час розгляду справи лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського у Святошинському райсуді.

Як повідомляє прес-служба ради, Сімоненко просить ГПУ внести в реєстр відомості про скоєння злочинів, передбачних низкою статей Кримінального кодексу, зокрема про «втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення», «погрозу або насильство щодо судді», «захоплення державних споруд», «опір представникові влади», «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «умисне знищення або пошкодження майна».

«Прес-служба органів суддівського самоврядування вважає події, які відбулися 23 -24 жовтня в засіданні щодо обрання запобіжного заходу Миколі Коханівському, неприхованим та зухвалим тиском на суд. Поведінка прихильників Коханівського є не тільки неприпустимою, а й ганьбить честь усіх представників добровольчих батальйонів, які брали та беруть участь у захисті України», – йдеться в заяві Ради суддів.

Перед цим Святошинський райсуд звернувся до Генпрокуратури, Вищої ради правосуддя і Ради суддів з повідомленням про втручання в діяльність суддів у зв'язку з подіями під час розгляду справи Коханівського.

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Наслідки нічної сутички в Святошинському суді, де обирали запобіжний захід Коханівському (відео)
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Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців).За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.

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