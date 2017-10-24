ВРП закликала ГПУ і НПУ притягти до відповідальності причетних до подій у Святошинському суді

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України і Національної поліції України задля виявлення і притягнення до відповідальності причетних до подій у Святошинському райсуді Києва під час розгляду питання про запобіжний захід для Миколи Коханівського.

Ці особи вчинили дії, що порушують гарантії незалежності суддів під час здійснення правосуддя, вважають у Вищій раді правосуддя з огляду на фактичні обставини, зазначені в повідомленні судді Святошинського районного суду міста Києва Іванни Миколаєць щодо подій, які відбулися 23–24 жовтня.

Крім того, ВРП також вирішила звернутися до Верховної Ради України щодо оцінки дій народних депутатів України, наведених у повідомленні судді про події в суді, мовиться в повідомленні.

Ці рішення Вища рада правосуддя ухвалила на терміновому засіданні 24 жовтня, розглянувши повідомлення про втручання в діяльність судді Миколаєць.

Раніше 24 жовтня Святошинський районний суд Києва офіційно звернувся до Генпрокуратури, Вищої ради правосуддя і Ради суддів України щодо подій під час розгляду справи лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського.

Як мовиться в заяві, суд звернувся з повідомленням про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя для вжиття заходів щодо усунення та запобігання втручання у здійснення правосуддя з боку як громадських активістів, так і народних депутатів України.

У Раді суддів України, у свою чергу, теж уранці 24 жовтня назвали події в Святошинському райсуді «неприхованим та зухвалим тиском на суд» і проявом неповаги до суду, у зв’язку з чим, як мовиться в повідомленні, голова Ради суддів України Валентина Симоненко звернулася до ГПУ із закликом притягти винних осіб до відповідальності та внести в реєстр відомості про скоєння злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України. Серед них у повідомленні згадано ст. 376 «втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення), ст. 377 (погроза або насильство щодо судді), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

А Державна судова адміністрація України, зі свого боку, повідомила, що, за попередньою оцінкою, збитки, яких зазнав Святошинський районний суд міста Києва за наслідком подій 23–24 жовтня, складають понад 500 тисяч гривень. Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, коментуючи ситуацію, сказав, що інакше як погромом назвати це не може, повідомили в ДСА.

Ввечері 23 жовтня після оголошення перерви в справі Миколи Коханівського особи, які перебували в залі суду, вчинили штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання, заблокували судову залу. Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць вирішила перенести засідання на 9:00 24 жовтня, але активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Уранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.

Коханівського затримали 21 жовтня в справі про інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою раніше того дня в Києві.