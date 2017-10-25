Родичу Путіна належить півмільярда доларів – розслідування OCCRP

49-річний Михайло Шеломов, син двоюрідної сестри Путіна Любові Шеломової, виявився володарем активів на суму в 573 мільйонів доларів США. Про частину з них він має слабке уявлення. Центр з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) та російська «Новая газета» опублікували розслідування, яке, можливо, проливає світло ще на одного «власника» активів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ім'я першого номінального утримувача таких активів на суму щонайменше в 2 мільярда доларів США, віолончеліста Сергія Ролдугіна, було назване у квітні 2016 року, після витоку даних панамської юридичної фірми Mossack Fonseca&Co, яка займалася реєстрацією компаній в офшорній юрисдикції. Сам Ролдугін завжди заперечував, що займається комерційною діяльністю. Але в «Панамському архіві» є дані про те, що через пов'язані з Ролдугіним фірми було переведено близько двох мільярдів доларів від держбанків і друзів Путіна братів Ротенбергів.

Ім'я другого утримувача назвав восени того ж року російський телеканал «Дождь» – це 64-річний Петро Колбін, уродженець селища Ясне Архангельської області Росії. Його статки оцінили щонайменше в 0,55 мільярда доларів. Колбіну належало 10 відсотків нафтотрейдера Gunvor, співзасновником якого був друг Путіна, нафтотрейдер Геннадій Тимченко, 25,1 відсотка акцій «Ямал СПГ» та інші активи.

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Цього разу йде мова про 49-річного Михайла Шеломова, сина двоюрідної сестри Путіна Любові Шеломової. Він, за даними OCCRP, виявився володарем активів на 573 мільйонів доларів. Причому про частину зареєстрованих на нього активів Шеломов має слабке уявлення.

Він не з'являється на публічних фотографіях, про нього мало що відомо. Останні десять років він працює провідним фахівцем в петербурзькій філії держкомпанії «Совкомфлот», яка займається транспортуванням нафти і нафтопродуктів, і при цьому сам відповідає на дзвінки в офісі та спілкується з журналістами. Холдинг, де він працює, не надає інформації про зарплати співробітників. Але, за даними російського сайту з працевлаштування Trud.com, зарплата на подібній посаді становить близько 40 тисяч рублів, або приблизно 8400 доларів на рік.

Чим володіє Шеломов?

Велика частка відомого статку Шеломова – петербурзька компанія «Акцепт», яка, в свою чергу, володіє акціями великих корпорацій, пов'язаних з людьми з найближчого оточення Путіна. Свою діяльність «Акцепт» веде з 2004 року, за цей час, за підрахунками OCCRP, вартість її активів перевищила півмільярда доларів.

В інтерв'ю «Новой газете» у 2009 році Шеломов сказав, що «Акцепт» – його особистий проект, а відразу ж після запитання, чи не ховається за ним справжній власник, перервав інтерв'ю.

Траса для перегонів на «улюбленому курорті Путіна»

Наприкінці 2016 року журналісти OCCRP з'ясували, що «Акцепт» придбала 50 відсотків компанії «Ігора драйв»: вона займається будівництвом автогоночної траси поблизу Петербурга, неподалік гірськолижного курорту «Ігора». Це один з улюблених гірськолижних курортів Путіна, і саме там, за інформацією Reuters, в лютому 2013 року відсвяткувала весілля його дочка Катерина Тихонова, яка вийшла заміж за Кирила Шамалова.

Багато інвесторів, які вклали кошти в цей курорт, належать до найближчого оточення президента: це банк «Росія», очільником якого є старий друг Путіна Юрій Ковальчук, і офшорна компанія, яка належить тому ж Сергію Ролдугіну.

Навесні журналісти OCCRP зв'язалися з Шеломовим, щоб розпитати його про проект, і він неабияк цьому здивувався: «А чому ви мені телефонуєте, до мене звертаєтеся?» – запитав він.

Коли журналісти нагадали йому, що його фірмі належить половина компанії, яка займається будівництвом траси, Шеломов сказав: «Я чув, звичайно. Чув, але не більше».

«Палац Путіна»

«Акцепт» була пов'язана кредитними зобов'язаннями з панамським офшором Santal Trading Corporation. Раніше Santal брав участь у фінансуванні будівництва скандально відомого «палацу Путіна» в Геленджику на Чорноморському узбережжі. Фірма отримувала гроші від багатьох членів найближчого оточення Путіна, зокрема від Миколи Шамалова, батька бізнесмена Кирила Шамалова, який одружився на Катерині Тихоновій.

«СОГАЗ»

«Акцепт» також придбала у «Газпрому» 12,47 відсотка страхової компанії «СОГАЗ», однієї з найбільших в Росії і також пов'язаної з банком «Росія». Судячи з раніше отриманої «Газпромом» суми, цей пакет міг коштувати понад 421 мільйон рублів.

За оцінками «Газпромбанку», до 2013 року вартість пакету акцій, що належить «Акцепту», зросла до 6,17 мільярда рублів.

Пізніше, у 2009 році, «Акцепт» став власником компанії «СОГАЗ-недвижимость». Цій компанії належить офіс «СОГАЗ» в Санкт-Петербурзі, де також були розташовані офіси банку «Росія» і «Газфонду» – пенсійного фонду «Газпрому». На початку 2010 року, за даними фінансових документів компанії, вартість її активів становила 1,04 мільярда рублів.

«Платинум» і банк «Росія»

Також «Акцепт» в середині 2000-х років придбав невеликий пакет акцій в банку «Росія», а згодом збільшив його до 6,1 відсотка. Банк заробив собі репутацію «банку друзів Путіна» і в 2014 році разом зі своїми основними акціонерами Юрієм Ковальчуком і нафтотрейдером Геннадієм Тимченком потрапив під санкції США. Міноритарні акціонери цього банку – Микола Шамалов і музикант Сергій Ролдугін (за сумісництвом хрещений батько дочки Путіна).

Журналісти OCCRP також з'ясували, що в листопаді 2009 року «Акцепт» придбав компанію «Платинум» і з її допомогою купив ще один пакет акцій банку «Росія». Вартість акцій Шеломова в банку оцінити складно, оскільки акції приватного банку не торгуються на біржі. Але, за підрахунками OCCRP, 8,4 відсотка акцій, що сукупно належать сьогодні «Акцепту», зокрема пакет компанії «Платинум», у 2016 році могли коштувати близько 21 мільйонів доларів.

Шеломов відмовився говорити про «Платинум» і здивувався, чому репортерів так цікавлять його активи, відзначають розслідувачі. У відповідь на слова про те, що люди зі статками майже в 600 мільйонів доларів нечасто займають такі скромні посади з невеликими зарплатами, він заявив, що «причини можуть бути різні».

«Платинум» був пов'язаний з друзями Путіна братами Аркадієм і Борисом Ротенбергами та входив до групи з трьох компаній, пов'язаних з «СМП Банком» Ротенберга. Ці фірми займалися нерухомістю і виробництвом горілки, названої на честь Путіна.

Гендиректором «Платинуму» і двох інших фірм був Микола Цед – колишній науковий керівник Аркадія Ротенберга в Петербурзькій академії фізкультури, а сьогодні – голова адміністрації Приморського району Петербурга.

Представники банку «Росія», так само як представники компанії Ротенбергів, «Совкомфлоту» та інших компаній, згаданих в розслідуванні, не відповіли на запитання OCCRP.

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Сам Путін завжди заперечував наявність у нього будь-якого серйозного багатства, а в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну в документальному фільмі, який вийшов у 2017 році, заявив: «У мене немає такого багатства, про яке говорять». Заперечував він і свою причетність до активів, які були записані на Сергія Ролдугіна.

Але історія з Шеломовим вписується в звичну схему: навколо Путіна багато людей, які не є підприємцями, не схожі на мільйонерів і навіть самі заперечують, що займаються бізнесом. Але при цьому на папері їм належать значні багатства, отримані від соратників президента, вважають автори доповіді. Деякі, як інвестор Вільям Браудер, прямо називають Шеломова, Ролдугіна і Колбіна «номінальними власниками», котрі лише формально контролюють свої активи. Насправді ж, впевнений Браудер, «це – все його [Путіна] особисті гроші».

Мінфін США раніше оцінював статки Путіна приблизно у 40 мільярдів доларів США.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»