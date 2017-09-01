«Таємна дача Путіна». Російський опозиціонер оприлюднив нове розслідування

Майк Екель

Російський опозиціонер Олексій Навальний та його команда, які вже присвячували свої розслідування багатствам прем’єр-міністра Росії Дмитра Медвєдєва, міністра оборони Сергія Шойгу, прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова та генерального прокурора Юрія Чайки, тепер зосередили свою увагу на самому Володимиру Путіну.

30 серпня Олексій Навальний випустив відеоролик, присвячений ошатному відреставрованому заміському будинку на російському острові біля кордону з Фінляндією, в якому, за його твердженням, проводить свій відпочинок президент Росії.

На майже 50 гектарах території, розташованої на острові Лодочний, неподалік міста Виборг, за інформацією Навального, є кілька будівель та вертолітний майданчик. Тут також є старовинний маєток Villa Selgren, який використовувався для радянського фільму про Шерлока Холмса 1980-х років.

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Навальний стверджує, що маєток із 2010 року почали реставрувати під керівництвом Іллі Трабера, який, за його словами, був залучений в легендарну російську організовану злочинну групу, відому як «тамбовська банда».

Навальний заявив, що дані про землю свідчать про те, що майно належало Олегу Руднову – довіреній особі Путіна із Санкт-Петербурга, який очолював компанію під назвою Baltic Media Group. Руднов також головував у компанії, яка належить наближеному до Путіна музикантові Сергію Ролдугіну, який, як стверджували журналісти-розслідувачі, став каналом для приховування багатств Путіна.

Як повідомляється, Руднов мав зв’язки з банком «Росія», фінансовою холдинговою компанією на чолі з Юрієм Ковальчуком, яка потрапила під санкції Сполучених Штатів.

Син Олега Руднова Сергій перебрав на себе бізнес батька після його смерті у 2015 році.

Музей Путіна

Навальний говорить, що одна з будівель на острові була відновлена як «музей Путіна» – з фотографіями та іншими атрибутами, присвяченими російському лідеру.

Додає достовірності відео Навального інформація, опублікована на початку цього тижня телеканалом «Дождь», який також досліджував цю власність та будинки, і зробив схожі висновки.

«Дождь» зауважує, що Руднов, на додаток до інших давніх зв’язків, також мав ділові контакти з Кирилом Шамаловим – магнатом, який, як припускають, одружився з дочкою Путіна

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