Голова ЦВК Росії: Навального допустять на вибори, лише якщо станеться «диво»

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявляє, що опозиціонер Олексій Навальний зможе брати участь у виборах президента країни в 2018 році, тільки якщо станеться «диво». Про це Памфілова заявила в інтерв’ю РБК.

За її словами, на даний час Навальний не має права балотуватися в президенти через обвинувальний вирок у справі «Кіровлісу». Опозиціонера можуть зареєструвати як кандидата, якщо він доб’ється скасування судимості або змін в законодавстві країни, сказала голова ЦВК Росії.

Обидва ці варіанти Памфілова назвала «дивом», ймовірність якого, на її думку, «мізерно мала». У зв’язку з цим голова ЦВК, як вона висловилася, не бачить способу, що дозволяє зареєструвати Олексія Навального кандидатом на посаду президента Росії.

Сам Навальний заяву Памфілової поки що не прокоментував.

У травні цього року суд після повторного розгляду справи «Кіровлісу» знову засудив Навального до п’яти років умовного позбавлення волі, визнавши його винним у «розкраданні коштів». Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) раніше визнав цей вирок неправосудним. Опозиціонер має намір знову оскаржити рішення російського суду.

Висування Навального на посаду президента Росії підтримали майже 600 тисяч людей. У російських регіонах відкрилися більше ніж 70 передвиборних штабів опозиціонера. В останні місяці прихильники Навального зіткнулися з тиском і погрозами.