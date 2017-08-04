Путін твердить, що не визначився щодо висунення на четвертий термін на посаді президента Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він «думатиме» про висунення своєї кандидатури на четвертий термін на посаді. Про це російський лідер сказав 4 серпня на публічних зборах поблизу озера Байкал у російській Республіці Бурятія, відповідаючи на відеодзвінок місцевого жителя.

Чоловік, який назвався ветераном Другої світової війни, сказав Путіну, що люди «просять вас про переобрання на наступних виборах».

Путін, який незмінно керує Росією як президентом чи прем’єр-міністр уже 17 років, як очікується, здобуде право на четвертий термін на виборах у березні 2018 року. Вибори у Росії значною мірою керовані, влада суворо контролює тих, хто здатний конкурувати, обмежуючи доступ до центральних ЗМІ, ускладнюючи проведення кампанії та контроль за процедурою підрахунку голосів.

Раніше у Центральній виборчій комісії Росії заявили, що провідний опозиційний політик Олексій Навальний не зможе взяти участь у виборах, оскільки є засудженим за злочин.