Суд у Росії ухвалив стягнути з Навального й колег значну суму в справі «Кіровлісу»

Суд у столиці Росії Москві ухвалив стягнути з опозиційного діяча й борця з корупцією Олексія Навального та двох його співвідповідачів у так званій справі «Кіровлісу» суму в понад 2 мільйони рублів (майже 950 тисяч гривень) як відшкодування збитків цій компанії.

Таким чином, позов «Кіровлісу» задовольнили частково – сума позову спершу становила понад 16 мільйонів рублів. Минулого року той самий суд у Москві вже задовольняв той позов, але потім його скасував Московський міський суд.

Олексій Навальний відразу заявив, що разом зі співвідповідачами – а це його тодішній бізнес-партнер Петро Офіцеров, а також колишній директор «Кіровлісу» В’ячеслав Опальов, який дав свідчення проти перших двох – оскаржить і нинішнє рішення в апеляційній інстанції.

Олексія Навального і Петра Офіцерова ще 2013 року визнали через суд винними в розтраті коштів державного підприємства «Кіровліс». Тоді слідство стверджувало, що вони організували викрадення десяти тисяч кубометрів лісу і тим завдали шкоди на 16 мільйонів рублів. Після всіх оскаржень Навальний звернувся до Європейського суду з прав людини. 2016 року Страсбурзький суд встановив, що процес відбувся з порушеннями прав відповідачів на справедливий суд, а дії підприємців, за які їх засудили, «не відрізняються від звичайної комерційної діяльності». Внаслідок цього Верховний суд Росії скасував первісний вирок і направив справу на новий розгляд. У лютому цього року суд у Кірові знову визнав Навального і Офіцерова винними в розтраті. Навального засудили до 5 років позбавлення волі умовно, Офіцерова до 4 років умовно. Обох разом також присудили до сплати штрафу у 500 тисяч рублів (нині це майже 220 тисяч гривень). «Кіровліс» також окремо звернувся до суду про відшкодування заявлених збитків.

Навальний і Офіцеров далі не визнають своєї вини і оскаржили новий вирок, але апеляційна інстанція в травні підтвердила його. Опозиція і правозахисники називають новий судовий процес над ними і новий вирок так само політично мотивованими, як і первісні.

Крім того, Олексій Навальний засуджений умовно до 3 з половиною років позбавлення волі ще в одній справі зі звинуваченнями в фінансових зловживаннях, так званій справі «Ів Роше», 2014 року. У цій справі він так само не визнає вини і говорить про політичне підґрунтя.