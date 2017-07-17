Росія: Навальний пояснив нові вимоги тюремників небажанням допустити його до виборів

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявляє, що вимога Федеральної служби з виконання покарань про продовження йому випробувального терміну пов’язана з його наміром брати участь у виборах президента Росії в 2018 році.

«Додадуть ще рік, протягом якого я не зможу балотуватися», – заявив опозиціонер у своєму блозі.

17 липня стало відомо, що ФСВП зажадала продовжити випробувальний термін Навальному через його участь в антикорупційній акції в Москві 12 червня.

Раніше відомство двічі просило суд замінити російському опозиціонерові умовний термін на реальний, однак ці звернення були відхилені.