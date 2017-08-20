Опозиційні лідери в російському Ростові провели патріотичний мітинг

У Ростові-на-Дону в неділю пройшов мітинг «Ми – патріоти Росії!», організований місцевим осередком громадського руху «Відкрита Росія».

В акції брали участь активісти регіонального штабу Олексія Навального, політичних партій ПАРНАС і «Громадянська ініціатива». Організатори приурочили мітинг до чергової річниці серпневих подій 1991 року в Москві, коли владу намагався захопити так званий «Державний комітет з надзвичайного стану» (поширене скорочення російською – «ГКЧП»).

Учасники мітингу, в якому взяли участь кілька десятків осіб, вимагали можливості змінювати владу, скандували патріотичні гасла, критикували нинішню владу Росії.

За словами одного з організаторів мітингу, Вадима Кобзєва, офіційна пропаганда намагається нав’язати громадянам свої уявлення про патріотизм, але громадські активісти намагаються протистояти такій пропаганді.

За мітингом, який проходив на жвавій площі імені Леніна, спостерігали поліцейські, однак проведенню акції не перешкоджали.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перехожі неодноразово коментували гасла і виступи учасників. Серед коментарів можна було почути від «У вас все одно нічого не вийде, і ви нічого не доб’єтеся», до «Чому ви так не любите Росію?» і «Дармоїди! Ідіть краще працювати».