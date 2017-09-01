Росія: керівник штабу Навального заявляє, що справу проти нього закрили

У російському Красноярську слідчі закрили кримінальну справу про поширення шкідливих комп’ютерних програм проти голови передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального, Леоніда Волкова. Про це сам Волков повідомив у Twitter.

За його словами, всю вилучену поліцією в штабі комп’ютерну техніку повернули.

«У Красноярську закрили найсмішнішу з кримінальних справ цієї кампанії – справу про моє «хакерство». Вилучену техніку повернули у штаб і волонтерам», – написав Волков.

12 липня поліцейські провели обшук у штабі Олексія Навального в Красноярську після того, як керівника передвиборної кампанії опозиційного політика Леоніда Волкова запідозрили в порушенні авторських прав і створенні шкідливих комп’ютерних програм. Напередодні обшуку був затриманий координатор штабу Руслан Руденко. Вилучені у нього агітаційні матеріали на підтримку Навального відправили на перевірку на екстремістський зміст.

Олексій Навальний заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в грудні минулого року. На даний час в Росії відкриті вже 76 штабів опозиціонера. Від початку липня поліція під різними приводами проводила обшуки в штабах Навального. Поліцейські вилучали листівки і газети, перевіряли комп’ютери, затримували волонтерів.