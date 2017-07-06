Росія: у кількох штабах Навального проходять «слідчі дії»

У кількох містах Росії співробітники правоохоронних органів проводять «слідчі дії» в приміщеннях передвиборних штабів опозиціонера Олексія Навального. Обшук, зокрема, проходить в московському штабі політика. У поліції заявляють, що він пов’язаний зі справою про «самоуправство», нібито відкриту через порушення договору оренди інших приміщень в будівлі.

Соратники Навального повідомили, що поліцейські побили затриманого Олександра Туровського, співробітника московського штабу опозиціонера Олексія Навального. На опублікованих в соціальних мережах фотографіях видно гематоми на обличчі активіста. Із залу суду Туровського доставили в лікарню.

Обшук також проходить в штабі Навального у Вологді – співробітники Центру з протидії екстремізму шукають матеріали, що містять «наклеп і образи щодо представників органів влади, а також заклики до грубих порушень громадського порядку».

Крім цього, як повідомив Леонід Волков, голова передвиборної кампанії Навального, поліцейські «проводять слідчі дії невідомого характеру» на складі федерального штабу, де зберігаються залишки тиражу газети опозиціонера. У Калузі поліцейські прибули на склад логістичної компанії, де також зберігаються агітаційні матеріали Навального. У десятках міст, в тому числі в Іванові, Барнаулі, Нижньому Новгороді й Оренбурзі прихильникам опозиціонера не видають направлені їм екземпляри газети.

Напередодні обшук пройшов в штабі Навального в Новосибірську. Свої дії поліцейські пояснили надходженням повідомлення про закладення бомби. Вибуховий пристрій так і не знайшли, однак у соратників опозиціонера вилучили 100 тисяч газет, листівки і детектори «жучків».

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. По всій країні відкрилися вже майже 60 штабів політика, його висування підтримали понад півмільйона людей. Прихильники Навального зіткнулися з погрозами і тиском у Росії. На самого опозиціонера в кінці квітня напали – його облили зеленкою, він отримав хімічний опік ока.

На даний час політик перебуває під адміністративним арештом за звинуваченням в організації антикорупційної акції 12 червня в Москві.