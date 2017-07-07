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07 Липень 2017, Київ 19:17
Відео

Олексій Навальний вийшов на свободу після арешту (відео)

Олексій Навальний вийшов на свободу після арешту (відео)
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У Росії голова Фонду боротьби з корупцією, опозиційний політик Олексій Навальний вийшов на свободу із спецприймальника після 25 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації антикорупційної акції 12 червня в Москві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Напередодні звільнення Навального відразу в декількох його передвиборних штабах правоохоронні органи провели «слідчі дії», були вилучені техніка й агітаційні матеріали. 8 і 9 липня прихильники опозиціонера планують провести агітаційні пікети у кількох містах країни. (Відео Reuters)

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