У Росії голова Фонду боротьби з корупцією, опозиційний політик Олексій Навальний вийшов на свободу із спецприймальника після 25 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації антикорупційної акції 12 червня в Москві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Напередодні звільнення Навального відразу в декількох його передвиборних штабах правоохоронні органи провели «слідчі дії», були вилучені техніка й агітаційні матеріали. 8 і 9 липня прихильники опозиціонера планують провести агітаційні пікети у кількох містах країни. (Відео Reuters)