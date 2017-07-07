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07 Липень 2017, Київ 14:49
Новини | Міжнародні

Олексій Навальний вийшов на свободу після арешту

Олексій Навальний

У Росії голова Фонду боротьби з корупцією, опозиційний політик Олексій Навальний вийшов на свободу із спецприймальника після 25 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації антикорупційної акції 12 червня в Москві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Напередодні звільнення Навального відразу в декількох його передвиборних штабах правоохоронні органи провели «слідчі дії», були вилучені техніка й агітаційні матеріали. 8 і 9 липня прихильники опозиціонера планують провести агітаційні пікети у кількох містах країни.

Навальний був затриманий 12 червня незадовго до початку неузгодженої з владою Росії акції його прихильників на Тверській вулиці в центрі Москви. Поліція тоді затримала понад 700 людей, правозахисники й активісти звинувачували її в непропорційно жорстких діях.

Навальний був визнаний винним за статтею про «повторне порушення порядку проведення масових акцій». Йому призначили покарання у вигляді 30 діб адміністративного арешту. Пізніше Московський міськсуд скоротив цей термін на 5 діб.

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