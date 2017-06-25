У Росії арештованому Навальному викликали швидку допомогу через температуру – ЗМІ

У Росії опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває адміністративний арешт в Москві, в суботу, 24 червня, викликали швидку допомогу через підвищення температури.

«Я знаю, що вчора Олексію дійсно викликали швидку, так як у нього була дуже висока температура. Сьогодні я у нього не була», - сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, відповідаючи на запитання агенції «ТАСС».

Будь-які інші подробиці про хворобу Навального поки невідомі.

Навальний раніше був визнаний винним за статтею про «повторне порушення порядку проведення масових акцій». Йому було призначено покарання у вигляді 30 діб адміністративного арешту. Пізніше Мосміськсуд скоротив цей термін на 5 діб.

Навальний був затриманий 12 червня незадовго до початку неузгодженої з владою акції його прихильників на Тверській вулиці в центрі Москви. Поліція тоді затримала понад 700 людей, правозахисники та активісти звинувачували її в непропорційно жорстких діях.