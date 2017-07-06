У Москві силовики заблокували штаб опозиціонера Навального

У столиці Росії Москві силовики заблокували штаб опозиційного політика Олексія Навального, тривають слідчі дії. Про це написав співробітник Фонду боротьби з корупцією Микола Ляскин.

За його словами, замки на дверях спиляли, а співробітників не пускають всередину. Черговий, який залишався в штабі на ніч, не відповідає, хоча його телефон доступний. У вікнах штабу вночі з’явилися ґрати. Поліція на виклик не приїхала.

Також 10 співробітників правоохоронних органів оточують приміщення штабу.

Сам Олексій Навальний нині завершує відбування 25-добового арешту, присудженого після акцій прихильників політика 12 червня.