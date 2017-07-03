Росія: Навального попередили про можливу заміну покарання у справі «Кіровлісу»

Федеральна служба Росії з виконання покарань обмежилася письмовим попередженням опозиційному політику Олексієві Навальному про можливість скасування умовного терміну у справах «Кіровлісу» й «Ів Роше», повідомив російському «Інтерфаксу» адвокат Навального Вадим Кобзєв. Він уточнив, що представники служби вирішили не звертатися до суду.

Про можливість заміни покарання на реальний термін Навальному, який перебуває під арештом за акцію 12 червня, стало відомо в кінці минулого місяця.

У справі «Кіровлісу» Навальний засуджений до п’яти років умовного позбавлення волі, у справі «Ів Роше» – до трьох з половиною. 13 червня суд на місяць помістив опозиціонера під адміністративний арешт за звинуваченням у повторному порушенні правил проведення мітингу – у зв’язку з антикорупційною акцією 12 червня.

Відповідно до російського законодавства, умовний термін Навальному можуть замінити на реальне позбавлення волі після розгляду справи в суді. При цьому суд може обмежитися продовженням випробувального терміну для засудженого.

Раніше ФСВП Росії вже вимагала скасувати умовне позбавлення волі Навального, а також просила суд зобов'язати опозиціонера не скоювати адміністративні злочини. Таку вимогу відомство висувало після арешту політика за антикорупційну акцію 26 березня.