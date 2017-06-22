У Москві затримали голову штабу Навального

У Москві поліція 22 червня затримала Леоніда Волкова, голову виборчого штабу опозиційного політика Олексія Навального.

Волков з’явився за повісткою до відділку поліції, звідки його доправили до Симоновського районного суду Москви. Функціонера кампанії Навального звинувачують у порушенні порядку організації та проведення публічного заходу.

Як на писав сам Волков у мережі Twitter, суд відмовив у виклику й допиті свідків. «Відеозапис суд теж дивитися відмовляється. Тобто я організовував захід, але як саме – суду нецікаво», – додав Волков.

11 червня Навальний і його соратники закликали перенести з проспекту Академіка Сахарова на Тверську вулиці узгоджену мирну акцію 12 червня – через відсутність звукової техніки. Під час «прогулянки» опозиції були затримані понад 900 людей, більшість із яких відпустили. Сам Навальний був заарештований на 25 діб.