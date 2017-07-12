Росія: голову штабу Навального підозрюють у створенні комп’ютерного вірусу

У Росії голову передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова запідозрили в порушенні авторських прав і створенні шкідливих комп’ютерних програм. Відповідне розпорядженн начальника міжмуніципального управління МВС Росії «Красноярське», полковника Геннадія Березіна, Волков опублікував у своєму Twitter.

Відповідно до розпорядження, в красноярському штабі Навального повинні бути вилучені всі комп’ютери, документи і «предмети», які можуть мати відношення до справи.

Вранці 12 липня російська поліція провела обшук у передвиборному штабі Навального в Красноярську і вилучила техніку. Напередодні був затриманий і допитаний координатор штабу Руслан Руденко. Вилучені у нього агітаційні матеріали на підтримку Навального протягом місяця перевірятимуть на екстремістський зміст.

Волков відкинув звинувачення і заявив, що мета операції – перешкодити кампанії.

Антикорупційний блогер Навальний активно проводить кампанію до виборів президента, запланованих у Росії на березень 2018 року.

Від початку липня поліція під різними приводами обшукала штаби Навального в декількох містах, включаючи Москву. Вилучали листівки і газети, перевіряли комп’ютери, затримували волонтерів. Навальний очолив загальнонаціональні антикорупційні протести в Росії цього року.