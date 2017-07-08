В різних містах Росії затримали три десятки агітаторів Навального

У Росії затримали близько тридцяти агітаторів опозиціонера, голови Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Про це повідомляють соратники політика.

Активіст руху «Прогресивне право» Віталій Секуканов повідомив у Twitter, що 8 липня було затримано щонайменше 30 волонтерів Навального у Москві. Інший соратник Навального Микола Ляскін повідомив виданню «Медуза» про затримання 31 волонтера під час агітаційних заходів в рамках передвиборчої кампанії політика.

Затримання відбулись і в інших містах Росії. Так, у Єкатеринбурзі був затриманий юрист місцевого штабу Навального, машину, на якій волонтери перевозили листівки, зупинили, а агітаційні матеріали вилучили, у самому штабі відбувся обшук, повідомляє Російська служба Радіо Свобода. В Іжевську також зупинили машину з листівками. У Тюмені двох активістів, які беруть участь в «агітаційному суботнику» Навального, затримали для особистого огляду, повідомляє «Медіазона». У штабі Навального в Краснодарі повідомляють про напад на волонтера в Новоросійську.

Від початку тижня російська поліція проводить обшуки і затримання в містах, де діють передвиборчі штаби Олексія Навального. Прихильники опозиціонера вважають це спробою зірвати агітаційні акції, які були заплановані на ці вихідні.

Коментарів від поліції Росії щодо цих затримань наразі немає.

12 червня, незадовго до початку неузгодженої з владою Росії акції, був затриманий сам Олексій Навальний. Поліція Росії тоді затримала понад 700 людей. Навальний був визнаний винним за статтею про «повторне порушення порядку проведення масових акцій». 7 липня Навальний вийшов на свободу після присудженого йому адміністративного арешту.