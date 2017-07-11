У Росії тюремники просять суд відправити Навального в колонію

Федеральна служба Росії з виконання покарань звернулася в Симоновський суд Москви з проханням замінити умовний термін опозиціонеру Олексієві Навальному на реальне позбавлення волі.

У рамках якої саме справи ФСВП вимагає замінити умовний термін Навальному на реальний, не уточнюється.

У суді зазначили, що звернення служби з виконання покарань зареєстровано, однак процесуальне рішення по ньому поки що не ухвалене.

Навальний засуджений до п’яти років умовного позбавлення волі у справі «Кіровлісу» і ще до трьох з половиною – у справі «Ів Роше». 29 червня ФСВП попередила опозиціонера про можливу заміну умовного терміну на реальний – через антикорупційну акцію, організовану ним 12 червня.

Раніше ФСВП вже двічі зверталася до суду з вимогою відправити Навального в колонію, проте обидва рази суд відхиляв прохання відомства.