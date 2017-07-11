У Росії суд повернув пенітенціаріям прохання посадити Навального за ґрати

У Росії суд повернув пенітенціаріям прохання замінити опозиціонерові Олексієві Навальному умовний термін на реальне позбавлення волі.

За повідомленнями, Симоновський суд Москви повернув заяву російської Федеральної служби виконання покарань через те, що вона не була підписана.

Тим часом після повідомлень раніше у вівторок про цю заяву ФСПВ взагалі заперечила, що зверталася до суду з цього приводу.

У рамках якої саме справи ФСВП вимагала замінити умовний термін Навальному на реальний, не уточнювали.

Сам Навальний заявив, що у зв’язку з цією заявою пенітенціаріїв не має намірів змінювати планів чи виїжджати за кордон. Як написав він у блозі, «виборча кампанія триває».

Навальний засуджений до умовного позбавлення волі у двох справах: до п’яти років умовно у справі «Кіровлісу» і ще до трьох з половиною – у справі «Ів Роше».

29 червня ФСВП попередила опозиціонера про можливу заміну умовного терміну на реальний – через антикорупційну акцію, організовану ним 12 червня.

Раніше ФСВП вже двічі зверталася до суду з вимогою відправити Навального в колонію, проте обидва рази суд відхиляв прохання відомства.

Олексій Навальний уже давно заявив про бажання кандидувати на виборах президента Росії 2018 року і нині вже, як кажуть він і його прихильники, «веде виборчу кампанію». Тим часом офіційно виборча кампанія в Росії до цих виборів іще взагалі не починалася. Крім того, відповідно до чинного російського законодавства, Навальний не має права балотуватися на виборах президента, бо має непогашену судимість – у червні Центральна виборча комісія Росії нагадала йому про це.