Журналісти знайшли елітну яхту, яка ймовірно належить Володимиру Путіну

Скромне пожертвування в некомерційну організацію – «катер» вартістю 1,5 мільярда рублів – привернуло увагу розслідувачів, які займаються вивченням активів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Історія «кримської дачі Віктора Януковича», про яку Радіо Свобода писало наприкінці літа, вивела волонтерів антикорупційного проекту «Муніципальний сканер» на розкішну яхту, яка була помічена в серпні і у вересні 2017 року неподалік резиденції російського президента під Геленджиком, в селищі Прасковєєвка Краснодарського краю. Поява яхти біля берегів резиденції збіглася за часом з черговим «зникненням» Путіна з інформаційного поля, яке деякі журналісти інтерпретували як його неофіційний відпустку.

Серед багатств, володіння якими приписують Володимиру Путіну, є кілька морських і річкових суден. У доповіді «Життя раба на галерах», написаній в 2012 році Борисом Нємцовим і Леонідом Мартинюком (через 5 років перший убитий, другий був змушений емігрувати з Росії), Путіну, його адміністрації та найближчому оточенню приписувалися 4 судна: яхта представницького класу «Сіріус», розрахована на 11 гостей і 12 членів екіпажу, 57-метрова 5-палубна яхта «Олімпія», а також теплохід «Росія» і VIP-катер «Буревісник». Тепер, як упевнений волонтер «Муніципального сканера» Михайло Маглов, до них можна зарахувати і «Шеллест», який виявився не «катером», а 46-метровою яхтою моделі 46Steel, розрахованою на 10 гостей і 9 членів екіпажу та побудованою в 2015 році на італійській верфі Sanlorenzo. Про історію цієї яхти (на одному зі спеціалізованих форумів в інтернеті можна знайти її фото поруч з «Олімпією» в порту Сочі в липні 2015 року) і про те, який стосунок до неї може мати російський президент, Михайло Маглов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

– Яхта «Шеллест» вперше була нами помічена, коли близько місяця тому ми займалися вивченням історії про те, як недобудована вілла на мисі Айя в Криму «перейшла» від сім'ї Януковичів у власність фінансової групи, пов'язаної з акціонерами банку «Росія»: Юрієм Ковальчуком, Геннадієм Тимченком, віолончелістом Ролдугіним, другом дитинства Путіна Колбіним. Коли ми дивилися власників цієї кримської вілли, до кого вона «перейшла», то побачили, що вілла належить ТОВ «Берег», яке, в свою чергу, належить акціонерному товариству Golden Gate. Ми знайшли директора і засновника цих компаній, його звати Павло Дмитрович Зайцев. Ми, звісно, почали дивитися, де ж він ще зустрічається, і побачили, що він є генеральним директором в некомерційній організації, яка заснована саме Петром Колбіним і Геннадієм Тимченком, а також є засновником некомерційного партнерства «Відродження морських традицій». Це некомерційне партнерство було засноване спочатку цим Павлом Зайцевим і членом Ради директорів банку «Росія» Дмитром Мансуровим.

Яхта моделі 46STEEL – фото з офіційного інстаграм-акаунту верфі Sanlorenzo:

– Що відомо про це некомерційне партнерство, чим воно займається?

Було очевидно, що це – непростий катер. Це виявилася повноцінна яхта, яка була спочатку приписана до портів в різних офшорах, а в 2015 році з'явилася в російському морському реєстрі і зараз приписана до порту Геленджик

– Якоїсь великої діяльності цієї організації ми не побачили, але почали дивитися звіти, які опубліковані на сторінці цієї некомерційної організації на порталі Міністерства юстиції Росії. Там ми виявили, що в 2015 році на баланс цього некомерційного партнерства надійшло пожертвування з-за кордону. Воно було описано як «катер «Шеллест» вартістю 1,5 мільярда рублів. Це відразу викликало у нас запитання: було очевидно, що це – непростий катер. Ми знайшли його: це виявилася повноцінна яхта, досить хорошого рівня і відповідної ціни, яка була спочатку приписана до портів в різних офшорах, а в 2015 році з'явилася в російському морському реєстрі і зараз приписана до порту Геленджик.

Фрагмент звіту некомерційного партнерства «Відродження морських традицій» про витрачання грошових коштів і про використання іншого майна, враховуючи отримані від міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства. Повністю звіт доступний на сайті Мін'юсту Росії за посиланням (.pdf):

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– Які непрямі або прямі ознаки можуть вказувати на те, що ця яхта належить представникам найближчого оточення Володимира Путіна?

– У нас насправді вже досить багато фактів, які про це говорять. Перший випливає з розслідування по віллу Януковича в Криму, яке я вже згадав. Другий полягає в тому, що членом некомерційного партнерства «Відродження морських традицій», крім Зайцева і Мансурова, є ще й Ірина Веселова. Якщо ми подивимося на інші компанії, в документах яких вона фігурує, то побачимо, що вона є генеральним директором і засновником ТОВ «Стандарт». Ця ж компанія володіє доменним ім'ям llcinvest.ru, яке використовується в електронній пошті, зазначеній в російському морському реєстрі стосовно цієї яхти в якості контактних даних компанії, яка займається її обслуговуванням.

ТОВ «Стандарт» зареєстроване в Санкт-Петербурзі, на 11-й лінії Васильєвського острова, будинок 38а. Ми подивилися, які ще компанії зареєстровані за цією адресою, і з'ясували, наприклад, що серед них є компанія «Ігора Драйв» – це ключовий власник розташованого під Петербургом гірськолижного курорту «Ігора», який належить двоюрідному племіннику Володимира Путіна Михайлу Шеломову. Саме на цьому гірськолижному курорті, як писали ЗМІ, святкувала весілля одна з дочок Путіна (Катерина Тихонова – ред.).

Друга компанія, яка пов'язує яхту «Шеллест» і Путіна, – це ТОВ «Євроресурс», теж зареєстроване на 11-й лінії Васильєвського острова, 38а. ТОВ «Євроресурс» належить компанії на Британських Віргінських островах, тому ми не можемо подивитися, хто є його безпосереднім власником, але ця компанія фігурувала в розслідуванні газети «Собеседник», коли вони дізналися, що саме «Євроресурс» володіє особняком «Клейнмихель» на Кам'яному острові в Санкт-Петербурзі. Особняк «Клейнмихель» називають «Будинком прийомів адміністрації президента». Зараз дані про те, хто є його власником, засекречені, але «Собеседник» з'ясував, що останній раз власником особняка згадувалося якраз ТОВ «Євроресурс».

І третє: всі ці персонажі фігурують в нещодавньому розслідуванні телеканалу «Дождь», коли вони писали про віллу в Виборзькому районі Ленінградської області, яка, як повідомляють їхні джерела, будується для використання Володимиром Путіним. Знову ж таки, все це фактично записано на одне велике фінансове угруповання, яке називають «гаманцем Володимира Путіна».

– Востаннє, якщо вірити сайтам, які відстежують розташування морських суден, ця яхта була помічена в Краснодарському краї, в Чорному морі, поблизу міста Геленджик, поруч з так званим «палацом Путіна» у Прасковєєвці. Що це за палац, що ми про нього знаємо?

– Дійсно, у нас є архівні локації знаходження цієї яхти, і там є кілька точок пересування уздовж узбережжя Краснодарського краю, в районі Геленджика, неподалік цієї вілли в Прасковєєвці. Коли ми натрапили на цю яхту, то ми бачили її пересування в режимі реального часу.

Пересування яхти «Шеллест» в районі Геленджика, дані сайту sailwx.info:

Наприкінці серпня телеканал «Дождь» давав новину про те, що Володимир Путін зник. Як це буває приблизно раз на рік, коли центральні телеканали починають годувати населення так званими «консервами» – заздалегідь відзнятими матеріалами з Путіним, а сам він ніде не з'являється і в реальності не проводить ніяких офіційних зустрічей. Існує припущення, що в цей час Володимир Путін перебуває у відпустці. І рівно в цей же час ця яхта стояла на рейді біля так званої «дачі в Прасковєєвці». Вона стояла в морі кілька днів, і ми просто спостерігали за цим в режимі онлайн.

«Дача» в Прасковєєвці – це гучна історія 2011-2013 років, коли громадськість дізналася про будівництво досить великої резиденції під Геленджиком. Спочатку говорили, що дача будується під Володимира Путіна, потім почали з'являтися нові деталі. Потім людина з оточення Путіна, Сергій Колесников, був змушений виїхати з Росії і розповів, як здійснювалося фінансування будівництва цієї дачі, тому що він був залучений в усі ці фінансові схеми. Він розповів, як у цьому брав участь Микола Шамалов (батько Кирила Шамалова, ймовірного чоловіка Катерини Тихонової – ред.). Коли ми займалися розслідуванням діяльності братів Ротенбергів, ми бачили кіпрську компанію, яка у своїй звітності вказувала, що вона виділяла мільйони доларів, які теж йшли на будівництво цієї дачі в Прасковєєвці. Архітектором цієї дачі був італійський громадянин, який потім отримував дуже пристойні бонуси у вигляді нерухомості в Краснодарському краї, причому по сусідству з сім'єю колишнього керівника ФСО, а нині очільника Росгвардії Золотова. У цього ж італійця незабаром після побудови дачі з'явився в Росії бізнес, причому знову-таки з людьми з оточення Володимира Путіна.

– Описана Вами схема, в якій одну з головних ролей грає некомерційна організація, нагадує розслідування про активи Дмитра Медведєва, які, за даними Фонду боротьби з корупцією і «Собеседника», також записані на некомерційні та благодійні фонди.

Всі прекрасно розуміють, що ні Володимир Путін, ні Дмитро Медведєв ніколи нічого не будуть записувати на себе особисто, крім якоїсь радянської «Волги»

– Так, так сталося, що ми розкрили цю яхту після того, як «Собеседник» почав вивчати структуру цих некомерційних організацій у фінансової групи, пов'язаної з банком «Росія». Це велика мережа. І так, це частково перетинається з тим, що Навальний розповів про дорогі активи Дмитра Медведєва. Всі прекрасно розуміють, що ні Володимир Путін, ні Дмитро Медведєв ніколи нічого не будуть записувати на себе особисто, крім якоїсь радянської «Волги».

Як пише «Собеседник» з посиланням на неназване джерело на «ринку елітних яхт», зараз власники яхти «Шеллест» розглядають можливість продажу або обміну на більшу модель – наприклад, 52-метрову Sanlorenzo 52Steel. Її площа на 20 відсотків перевищує площу яхти «Шеллест» і має пляжну зону, повноцінний басейн і терасу.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода