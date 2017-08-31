​Було ваше – стало наше: резиденція Януковича у Криму потрапила до рук оточення Путіна

Недобудована резиденція Віктора Януковича в Криму після анексії Росією півострова перейшла у власність фірм, пов’язаних з найближчим оточенням президента Росії Володимира Путіна, стверджують автори розслідування волонтерського проекту «Муніципальний сканер». Зміна власника сталася всупереч заявам нової кримської влади, яка у 2016 році називала будівництво незаконним, обіцяла передати резиденцію в державну власність і знести паркан, який її оточував, перекриваючи популярну альпіністської стежку.

22 лютого 2014 року Віктор Янукович втік із Києва під тиском Революції гідності. Того ж дня резиденцію українського президента «Межигір’я» у Вишгородському районі Київської області зайняли загони самооборони Майдану. Невдовзі Межигір’я стало доступним для відвідування усім охочим, зокрема, українським та іноземним журналістам, які отримали доступ до тисяч документів, які підтверджують порушення закону Януковичем і його оточенням.

Наступного дня після втечі Януковича в Криму журналісти і депутати проросійської фракції «Русский блок» в парламенті автономної республіки змогли увійти на територію «кримського Межигір’я» – резиденції Януковича і його сім’ї на мисі Айя, будівництво якої тоді було в розпалі. На мисі розташовувалася стара радянська база відпочинку, аж поки у 2007 році її територія (близько 3,5 га) не була куплена сім’єю українського президента за 1,2 мільйона доларів. Навколо бази був зведений паркан, за яким почалося активне будівництво, яке супроводжувалося, за даними українських громадських активістів, масовою вирубкою реліктових дерев, і яке порушувало цілу низку природоохоронних законів. Зокрема, після купівлі Януковичем землі на мисі Айя була перекрита популярна альпіністська стежка.

У 2015 році кримський суд за позовом Балаклавської прокуратури наказав власникам резиденції на мисі Айя знести кілька будівель на її території, зведених з порушенням закону. Щоправда, пізніше це рішення було скасоване міським судом Севастополя. Проте кримська влада не відмовилися від ідеї позбавити Януковича його власності: в січні 2016 року «губернатор» анексованого Севастополя Сергій Міняйло (нині обіймає посаду повноважного представника Володимира Путіна в Сибірському федеральному окрузі) публічно заявив, що будівництво на території мису Айя буде призупинене, а резиденція колишнього українського президента перейде у власність російської держави. «Ми призупинили там всі роботи. Вони побудували паркан, там проходить альпіністська стежка. Ми подали в суд, щоб паркан знесли. Зараз цим питанням займаються на федеральному рівні. Швидше за все, об’єкт стане державним майном. Подальше призначення буде вирішуватися на державному рівні», – сказав Міняйло.

Зараз будівництво на мисі Айя триває, але черговим власником «кримського Межигір’я» стала зовсім не держава. Як з’ясували автори розслідування з волонтерського проекту «Муніципальний сканер», нові власники резиденції – юридичні особи, пов’язані з найближчим оточенням Володимира Путіна: Геннадієм Тимченком, Петром Колбіним і Сергієм Рудновим (сином Олега Руднова, засновника Балтійської медіа-групи). Ім’я останнього фігурує також у нещодавньому розслідуванні «Дождя» про віллу Селлгрена, яку телеканал називає «дачею Путіна в Ленінградській області». При цьому ще на початку 2016 року в кримських ЗМІ публікувалася інформація про те, що колишня резиденція Віктора Януковича буде передана на баланс Управління справами президента Росії.

Про те, як «кримське Межигір’я» переходило з рук в руки і врешті-решт стало надбанням друзів Путіна, в інтерв’ю Радіо Свобода розповів один з авторів розслідування «Муніципального сканера» Михайло Маглов.

Під цю резиденцію вирубувався реліктовий ліс, був побудований великий паркан, був перекритий доступ до моря

– Перші згадки про цю резиденцію з’явилися приблизно в 2010 році, про неї написала український журналіст Тетяна Чорновіл, коли побачила, що неподалік Севастополя на мисі Айя будується досить велика вілла. Потім про неї робив розслідування український журналіст Сергій Лещенко. Під цю резиденцію вирубувався реліктовий ліс, був побудований великий паркан, був перекритий доступ до моря. Це приваблювало велику увагу жителів Севастополя, які, звісно, виступали проти того, що фактично захоплюється берег.

Тоді українські журналісти встановили, що ця вілла пов’язана з компанією «Норд-2007», яка також фігурувала в історії будівництва основної резиденції Віктора Януковича в Межигір’ї. Схема володіння цими активами була досить заплутаною, всі сліди вели в офшори. Але факт залишається фактом: і Межигір’я, і вілла на мисі Айя, яка тоді тільки починала будуватися, так чи інакше були пов’язані з сім’єю Віктора Януковича.

Офіційно будівництво резиденції Віктора Януковича на мисі Айя називалося «реконструкцією бази відпочинку»:

Наразі будівництво ще не закінчене. Російський реєстр нерухомості говорить, що готовність будівництва у різних її будівлях становить від 70 до 90 відсотків

​На момент анексії Криму будівництво було в розпалі. Коли протестувальники під Києвом потрапили на територію Межигір’я, наступного дня севастопольські активісти і журналісти зайшли на територію цієї недоступної раніше вілли та побачили, що є всередині. Там є основна будівля з дуже високими стелями, з басейнами. Досить велика площа. Навколо – якісь допоміжні споруди. Вілла автономна, тому що там зроблене берегоукріплення. Наразі її будівництво ще не закінчене. Навіть зараз російський реєстр нерухомості говорить, що готовність будівництва у різних її будівлях становить від 70 до 90 відсотків.

– Що сталося з цією віллою після анексії Криму? Як вона перейшла з рук Віктора Януковича і його сім’ї до друзів Путіна?

Сім’я Януковича перереєстровувала українську компанію, «Норд-2007», в російському реєстрі юридичних осіб

– По-перше, сім’я Віктора Януковича перереєстровувала цю українську компанію, «Норд-2007», в російському реєстрі юридичних осіб. І якийсь час вона продовжувала будівництво. У них були суди, тому що прокуратура Севастополя, наприклад, домагалася знесення деяких будівель на цій території. Суд спочатку ухвалив знести, а потім скасував це рішення. Вони судилися з приводу оренди землі, загалом, були якісь операції. У лютому 2016 року ці фірми вже оформили будинок в «Росреестрі», а в травні право власності перейшло від компанії Януковичів до компанії, яка називається ТОВ «Шанс». Вона належить абсолютно номінальному власникові, який є генеральним директором. Але ми простежили, що це ТОВ «Шанс» паралельно, крім покупки цієї вілли, займалося різними суперечками щодо колишніх приміщень «Укрсоцбанку», які в підсумку відійшли на користь банку «Росія» (частина приміщень була відсуджена, частину вони купили).

Банк «Росія» – це банк друзів Путіна. Банк через свою роботу на півострові потрапив під усілякі міжнародні санкції

Банк «Росія» – це банк друзів Путіна, де ключовими акціонерами є брати Ковальчуки, Геннадій Тимченко, Петро Колбін, віолончеліст Ролдугін. Банк «Росія», звісно, через свою роботу на півострові потрапив під усілякі міжнародні санкції, і вже в 2017 році компанія ТОВ «Шанс» продала все це майно (або передала, ми не знаємо точно) компанії ТОВ «Берег», яка, в свою чергу, повністю належить АТ «Голден Гейт». У нас немає повного переліку акціонерів цього акціонерного товариства, але ми знаємо, що генеральним директором і «Берега», і «Голден Гейта» є Павло Зайцев, який заснував декілька некомерційних партнерств разом із менеджерами банку «Росія», тими ж Геннадієм Тимченком, Петром Колбіним, а також ймовірним зятем Путіна Миколою Шамаловим.

– Чи можна припустити, як буде в майбутньому використовуватися ця резиденція? У чиєму саме розпорядженні вона буде перебувати?

– Жителі Севастополя, які виступали проти цього будівництва, після того, як вони увійшли до складу Росії, були дуже раді. Вони писали на севастопольському форумі: «Давайте цю резиденцію віддамо місту, зробимо дитячий табір, пансіонат, щоб все це було для жителів міста». Звісно, ця вілла, що стоїть за величезним парканом, буде використовуватися тільки приватними особами. Ніяких інших форм її використання при обсягах вкладень туди уявити просто неможливо. Що ж стосується того, хто конкретно нею користується і буде користуватися – це складне питання.

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