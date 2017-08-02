Cуд визнав недійсним виведення «Межигір’я» з державної власності – Луценко

Київський апеляційний господарський суд 1 серпня визнав недійсним виведення з державної власності резиденції «Межигір’я», в якій кілька років жив колишній президент України Віктор Янукович. Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція «Межигір’я» вибула у 2007 році з державної власності. Наступний крок – судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку диктатора», – написав Луценко.

Скасувати через суд передачу резиденції «Межигір’я» фірмам, близьким до екс-президента Віктора Януковича, пропонував міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Його відомство підготувало касаційну скаргу на рішення українських судів, які раніше визнавали привласнення Януковичем «Межигір’я» законним.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, однак після його втечі з країни у лютому 2014 року територія відкрита для відвідувачів. Нині в резиденції проходять екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми, будівлями та зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.