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26 Жовтень 2017, Київ 03:28
Новини | Політика

Порошенко привітав Чийгоза й Умерова зі звільненням: «остаточна перемога буде, коли повернемо Крим»

Ільмі Умеров (л), Ахтем Чийгоз (п), комбіноване фото

Президент України Петро Порошенко привітав звільнених російською владою засуджених нею раніше лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Як повідомила прес-служба голови держави, Порошенко телефоном говорив із Чийгозом і Умеровим, які після звільнення перебувають нині в Туреччині.

«Сьогодні для мільйонів українців, які боролися, молилися за ваше звільнення, надзвичайно щасливий день… уся Україна сьогодні святкує як велике свято», – сказав президент.

«Я вважаю, що сьогодні ви подарували надію не лише тим, хто боровся за ваше звільнення, а всім кримським татарам – що правда все одно переможе, і що ми все одно повернемо Крим. І що Україна відновиться, і що ми точно будемо разом», – додав Порошенко.

При цьому президент додав: «Я вас не вітаю зі свободою, бо свобода буде тоді, коли ми з вами будемо разом із нашими кримськими татарами у Криму. Ось це буде справжня свобода. А зараз це надзвичайно важливий, але проміжний етап нашої боротьби».

«Звичайно, що це ще не остаточне свято, бо остаточне свято в нас буде тоді, коли ми звільнимо Крим, і весь кримськотатарський народ і всі мешканці Криму зможуть опинитися, нарешті, на волі в Україні», – сказав також Порошенко.

Президент наголосив, що доручив послові України в Туреччині забезпечити всі необхідні процедури і що вже найближчим часом Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова чекають у Києві.

«Я пишаюся вами, бо ви справжні українські патріоти. Ви справжні сини України і сини кримськотатарського народу. Ви продемонстрували силу духу, і я це вітаю, бо ви справжні герої», – сказав голова держави.

Він поцікавився станом здоров’я Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і зазначив, що в Києві вони зможуть пройти повне медичне обстеження та лікування.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини і України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко вже дякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Звільнення Чийгоза й Умерова також привітали в Європейському союзі, закликавши при цьому Москву негайно звільнити і всіх інших громадян України, так само незаконно затриманих і в Росії, і в окупованому нею українському Криму.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному викладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму підтвердив вирок одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

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