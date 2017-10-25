Порошенко привітав Чийгоза й Умерова зі звільненням: «остаточна перемога буде, коли повернемо Крим»

Президент України Петро Порошенко привітав звільнених російською владою засуджених нею раніше лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Як повідомила прес-служба голови держави, Порошенко телефоном говорив із Чийгозом і Умеровим, які після звільнення перебувають нині в Туреччині.

«Сьогодні для мільйонів українців, які боролися, молилися за ваше звільнення, надзвичайно щасливий день… уся Україна сьогодні святкує як велике свято», – сказав президент.

«Я вважаю, що сьогодні ви подарували надію не лише тим, хто боровся за ваше звільнення, а всім кримським татарам – що правда все одно переможе, і що ми все одно повернемо Крим. І що Україна відновиться, і що ми точно будемо разом», – додав Порошенко.

При цьому президент додав: «Я вас не вітаю зі свободою, бо свобода буде тоді, коли ми з вами будемо разом із нашими кримськими татарами у Криму. Ось це буде справжня свобода. А зараз це надзвичайно важливий, але проміжний етап нашої боротьби».

«Звичайно, що це ще не остаточне свято, бо остаточне свято в нас буде тоді, коли ми звільнимо Крим, і весь кримськотатарський народ і всі мешканці Криму зможуть опинитися, нарешті, на волі в Україні», – сказав також Порошенко.

Президент наголосив, що доручив послові України в Туреччині забезпечити всі необхідні процедури і що вже найближчим часом Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова чекають у Києві.

«Я пишаюся вами, бо ви справжні українські патріоти. Ви справжні сини України і сини кримськотатарського народу. Ви продемонстрували силу духу, і я це вітаю, бо ви справжні герої», – сказав голова держави.

Він поцікавився станом здоров’я Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і зазначив, що в Києві вони зможуть пройти повне медичне обстеження та лікування.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини і України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко вже дякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Звільнення Чийгоза й Умерова також привітали в Європейському союзі, закликавши при цьому Москву негайно звільнити і всіх інших громадян України, так само незаконно затриманих і в Росії, і в окупованому нею українському Криму.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному викладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму підтвердив вирок одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.