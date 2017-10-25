У ЄС привітали звільнення Чийгоза і Умерова

У Європейському союзі привітали звільнення російською владою засуджених нею раніше лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Як мовиться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, дипломатичної структури Євросоюзу, звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу, засуджених минулого місяця у Криму на порушення міжнародного гуманітарного права, є доброю новиною.

У ЄС нагадали, що не визнають незаконної анексії Росією Криму і Севастополя, і відтак не визнають і застосування на півострові російського права.

Євросоюз, мовиться в заяві, очікує від Росії також скасування заборони на діяльність Меджлісу, що є органом самоврядування кримських татар, і дотримувалася прав кримських татар, зокрема на свободу зібрань і висловлення думки.

Усі незаконно затримані громадяни України у Криму і в Росії мають бути негайно звільнені, наголошено в заяві ЄС.

Раніше 25 жовтня стало відомо, що російська влада передала Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Туреччині. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоз помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані. Умерова та Чийгоза вивезли з території Криму до Туреччини… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини і України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко подякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному викладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму підтвердив вирок одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.