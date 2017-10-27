Велика Британія закликає звільнити всіх українських в’язнів у Росії та окупованому Криму

Велика Британія закликає до негайного звільнення всіх українських політичних в’язнів в окупованому Криму та Росії. Повідомлення такого змісту оприлюднило у Twitter посольство Сполученого Королівства в Україні.

Посольство також цитує заяву британського міністра у справах Європи та Америки Алана Данкана, який вітає звільнення кримськотатарських лідерів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

«Попри цю позитивну новину, ми не повинні втрачати з поля зору багатьох інших в’язнів, зокрема, кримських татар, які були затримані фактичною російською владою за свої виступи проти незаконної анексії Криму. Вкотре я закликаю до негайного звільнення всіх українських політичних в’язнів на Кримському півострові та у Росії», – вказав британський міністр.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Їхнє прибуття в Україну очікується впродовж найближчих годин.

Чийгоз був засуджений в Росії до 8 років колонії загального режиму і визнаний винним в організації масових заворушень на мітингу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму, який відбувся 26 лютого 2014 року, напередодні анексії Криму і так званого «референдуму».

Ільмі Умеров у вересні 2017 року був засуджений до двох років колонії-поселення за статтею 280.1 КК РФ (публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Звинувачення проти нього було висунуто після його інтерв’ю телеканалу ATR кримськотатарською мовою 19 березня 2016 року. Претензії російських силовиків викликало бажання Умерова посилити санкції проти Росії і його фраза: «Треба змусити Росію вийти з Криму, Донбасу і Луганська». Під час судового процесу з’ясувалося, що Умеров цю фразу в такому вигляді не вимовляв.