Лідери кримських татар Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров летять з Анкари до Києва

Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга повідомив, що проводив в аеропорту Анкари лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і посадив їх на літак. Очікується, що до української столиці вони прибудуть опівдні 27 жовтня.

Чийгоза і Умерова російська влада передала Туреччині 25 жовтня. Обидва лідери кримських татар виступали проти анексії Криму в 2014 році і були засуджені російським судом за сепаратизм.

Чийгоз був засуджений в Росії до 8 років колонії загального режиму і визнаний винним в організації масових заворушень на мітингу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму, який відбувся 26 лютого 2014 року, напередодні анексії Криму і так званого «референдуму».

Ільмі Умеров у вересні 2017 року був засуджений до двох років колонії-поселення за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Звинувачення проти нього було висунуто після його інтерв’ю телеканалу ATR кримськотатарською мовою 19 березня 2016 року. Претензії російських силовиків викликало бажання Умерова посилити санкції проти Росії і його фраза: «Треба змусити Росію вийти з Криму, Донбасу і Луганська». Під час судового процесу з’ясувалося, що Умеров цю фразу в такому вигляді не вимовляв.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Умерова і Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини й України», – написав журналіст у фейсбуці.