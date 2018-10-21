Голова Меджлісу закликав кримських татар у Криму підтримати політв’язнів і родини, прийшовши на суди

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримських татар, які живуть в окупованому Криму, підтримати політв’язнів і їхні родини – прийшовши на засідання судів над ними.

«У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в’язнями, які кинули виклик Кремлеві, кожен із співвітчизників, які живуть у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім’ям. Приходьте на судові засідання, на яких злочинці-російські окупанти судять відданих своєму народові, своїй землі і своїй державі громадян, намагаються зламати співвітчизників, які люблять свої родини і поважають своїх сусідів. Наші брати в тюрмах російських окупантів залишаються незламаними, тому що вірять у Всевишнього Аллаха і впевнені в кожному з нас, тих, хто залишається на волі», – написав Чубаров у фейсбуці.

Він також додав перелік низки найближчих таких судових засідань, що мають відбутися і в окупованому Криму, і в сусідній Росії.

Зокрема, в Ростові-на-Дону в Росії 22, 23 і 24 жовтня мають судити Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова, затриманих у Бахчисараї 2016 року. Це так звана «перша бахчисарайська група», яку судять за звинуваченням у тероризмі: російські силовики заявляють, що ті належать до організації «Хізб-ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною й заборонена, і цю заборону Москва незаконно насаджує і на окупованому українському півострові, хоча в Україні ця організація діє легально.

23 жовтня в підконтрольному Москві верховному суді у Криму мають розглядати дві апеляції на продовження запобіжного заходу Бекірові Дегерменджі і Казімові Аметову. Їх судять у справі, відомій як «справа Веджіє Кашка»: загалом чотирьох осіб затримали 2017 року, присутня при цьому ветеран кримськотатарського національного руху 83-річна Веджіє Кашка почулася зле і дорогою до лікарні у машині швидкої допомоги померла. Затриманих звинуватили у вимаганні грошей у громадянина Туреччини; за словами затриманих, ці звинувачення сфабриковані – навпаки, турок обманом забрав гроші в родини Веджіє Кашка, а вони лише намагалися переконати його повернути ці гроші, що той і мав зробити в момент їхнього затримання.

А 24 жовтня в тому ж контрольованому Росією суді мають розглядати апеляцію на продовження запобіжного заходу Сейранові Салієву, Серверові Мустафаєву і Тімурові Ібрагімову. Їх, затриманих у Бахчисараї 2017 року (Мустафаєва у 2018-му), називають «другою бахчисарайською групою» звинувачених у причетності до «Хізб-ут-Тахрір» (загалом у цій групі вісім людей).