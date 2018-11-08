Вибухи біля Ічні: у прокуратурі заявили, що докази підтверджують диверсію

Зібрані докази підтверджують основну версію вибухів на складі боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області – диверсію. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Основною з версій, яка підтверджується зібраними доказами, є пронесення на територію арсеналу джерела ініціювання підриву боєприпасів, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею 113 Кримінального кодексу України («диверсія»)», – зазначили у прокуратурі.

Експерти провели необхідні слідчі експерименти.

«Відпрацьовуються всі особи, які мали доступ до технічної території, де зберігалися боєприпаси. Триває розмінування з метою встановлення точної кількості знищених боєприпасів та суми збитків», – ідеться у повідомленні.,

Прокуратура також надасть оцінку діям військових, які не належним чином охороняли арсенал та зберігали боєприпаси. Досудове розслідування триває.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

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