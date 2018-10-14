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14 Жовтень 2018, Київ 14:59
Новини | Події

Вибухи біля Ічні: ДСНС заявляє, що від боєприпасів очищені 15 населених пунктів

Розмінування території після вибухів на арсеналі Міністерства оборони біля Ічні, Чернігівська область, 10 жовтня 2018 ркоу

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Від боєприпасів очищені 15 населених пунктів навколо арсеналу під Ічнею Чернігівської області, де триває детонація боєприпасів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначили, що мова йде про саме місто Ічня, а також про села Монастирище, Ольшана, Коломійцево, Полова, Колісники, Лісові Сорочинці, Стрільники, Левки, Городня, Тарасівка, Гмирянка, Коршаки, Лучківка та Червоне.

Згідно з повідомленням, загалом очистили 10 609 дворогосподарств та 51 кілометр трас ліній електропередач. При цьому рятувальники вилучили 1 473 вибухонебезпечні предмети.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.

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