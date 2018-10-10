Уряд виділить 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі на складах біля Ічні – Гройсман

Уряд виділить 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі на території арсеналу біля Ічні в Чернігівській області. Про це на засіданні Кабінету міністрів 10 жовтня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Сьогодні ми ухвалимо рішення про виділення 100 млн на відновлення в Чернігівській області в тих населених пунктах, де була проблема або були руйнування», – зазначив голова уряду.

За словами Гройсмана, відповідні доручення з ліквідації наслідків інциденту вже надали місцевій владі.

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Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.