Вибухи біля Ічні: правоохоронці не відкидають версію теракту

Слідчі не відкидають версію теракту на території арсеналу Міністерства оборони України біля Ічні в Чернігівській області, де відбуваються вибухи боєприпасів, повідомила військова прокуратура Центрального регіону України.

«За наявною інформацією, версію теракту слідство також не відкидає. Зокрема, вона також опрацьовується фахівцями оперативних підрозділів правоохоронних органів та Міністерства оборони України», – заявили в прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

У військовій прокуратурі розповіли, що допитують вартових, які охороняли територію зберігання боєприпасів, та інших свідків.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.