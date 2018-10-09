Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Жовтень 2018, Київ 16:12
Новини | Події

Вибухи біля Ічні: військові патрулюють прилеглі населені пункти, щоб не допустити мародерства

Поліція і військові слідкують за ситуацією в прилеглих до арсеналу населених пунктах

Дивитись коментарі

Військові патрулюють прилеглі до зони надзвичайної ситуації населені пункти в Чернігівській області, щоб не допустити випадки мародерства, повідомили у прес-службі міністерства оборони України.

У поліції зазначили, що правоохоронці перевірили три повідомлення про мародерство в Ічні та районі, але вони не підтвердилися.

«Відповідно до наказу Національної поліції України сьогодні, 9 жовтня, також у надзвичайний позаплановий режим діяльності перейшли ситуаційні центри Нацполіції та поліції Чернігівської області», – йдеться у повідомленні.

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події
Embed
Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події

No media source currently available

0:00 0:00:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG