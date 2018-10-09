У Генштабі розповіли, що стало причиною пожежі на складах біля Ічні

Пожежа на території складів 6-го арсеналу Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області почалася після чотирьох вибухів на території арсеналу, повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

«За даними, якими ми володіємо на даний момент, одночасно було два вибухи, і потім в іншому кінці арсеналу було ще два вибухи. Ці вибухи спричинили пожежу», – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що з огляду на ці дані, найбільш імовірною причиною того, що відбулося – є диверсія.

Наразі територія має велике задимлення. Вибухи стаються з інтенсивністю один на п’ять хвилин, додали в Генштабі.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на даний час пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу.

Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.