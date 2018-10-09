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09 Жовтень 2018, Київ 13:02
Новини | Події

У Генштабі розповіли, що стало причиною пожежі на складах біля Ічні

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня

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Пожежа на території складів 6-го арсеналу Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області почалася після чотирьох вибухів на території арсеналу, повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події
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Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події

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«За даними, якими ми володіємо на даний момент, одночасно було два вибухи, і потім в іншому кінці арсеналу було ще два вибухи. Ці вибухи спричинили пожежу», – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що з огляду на ці дані, найбільш імовірною причиною того, що відбулося – є диверсія.

Наразі територія має велике задимлення. Вибухи стаються з інтенсивністю один на п’ять хвилин, додали в Генштабі.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на даний час пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу.

Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.

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