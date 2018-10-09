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09 Жовтень 2018, Київ 11:42
Новини | Події

У Міноборони заперечують інформацію про кількість боєприпасів на складі під Ічнею

У Міноборони не підтвердили, що на складах під Ічнею зберігали 88 тісяч тонн боєприпасів

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У Міністерстві оборони України заперечили інформацію, оприлюднену Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на складах під Ічнею зберігалося близько 88 тисяч тонн боєприпасів. Про це представник Міноборони заявив на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що подібна інформація призначена для службового користування і її не можна розповсюджувати в нинішніх умовах.

З повідомлення на сайті ДСНС також видалили речення про кількість боєприпасів.

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Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано 12 тисяч осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

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