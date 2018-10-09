На складах в Ічні зберігають близько 88 тисяч тонн боєприпасів – ДСНС

У Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.

На складах в Ічні Чернігівської області зберігається орієнтовно 88 тисяч тонн боєприпрасів, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 9:30 на території арсеналу фіксують пожежу і вибухи з різною інтенсивністю.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

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У Чернігівській області через інцидент обмежили рух дорогами державного значення.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.

За фактами вибухів на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.