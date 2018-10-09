Вибухи на складах боєприпасів: у зоні можливого ураження – 30 населених пунктів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.

За повідомленням, станом на 8:30 на території складу продовжується пожежа і вибухи з різною інтенсивністю.

«Зона найбільш можливого ураження близько 16 кілометрів. У дану зону підпадає 30 населених пунктів (близько 20 тисяч осіб)», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштаб Збройних сил України повідомили, що постраждалих від вибухів серед військових і цивільного населення немає. Щодо матеріальних збитків, то їх ще уточнюють.

За даними Генштабу, інтенсивність детонації боєприпасів на складах боєприпасів на Чернігівщині станом на 7 годину ранку складала 2-3 вибухи на секунду.

З Ічні й найближчих населених пунктів евакуювали близько десяти тисяч людей, зокрема, особовий склад арсеналу.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту зупинений.

Це вже не перші вибухи на складах боєприпасів в Україні. Зокрема, в березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.

Наприкінці вересня 2017 року пожежа і вибухи на складах боєприпасів почалися біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідувала справу про вибухи за статтею «диверсія».

Після цих інцидентів уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ.