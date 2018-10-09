Генштаб: на складах біля Ічні стається 2-3 вибухи в секунду

Інтенсивність детонації боєприпасів на складах боєприпасів біля Ічні в Чернігівській області станом на 7 годину ранку складала 2-3 вибухи на секунду, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, жертв, поранених, травмованих і загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних сил України і місцевого населення немає, матеріальні збитки – наразі невідомі.

З Ічні й найближчих населених пунктів евакуювали близько десяти тисяч людей, зокрема, особовий склад арсеналу. Мешканців, які проживають на адміністративній території арсеналу евакуювали в населений пункт Буди (за попередніми підрахунками близько 860 осіб), додали в Генштабі.

Локалізація вибухів і пожежі триває, заявляють у Генштабі.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений.

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Це вже не перші вибухи на складах боєприпасів в Україні. Зокрема, в березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства. У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Наприкінці вересня 2017 року пожежа і вибухи на складах боєприпасів почалися біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідувала справу про вибухи за статтею «диверсія».

Після цих інцидентів уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ.