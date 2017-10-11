Уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на здійснення заходів для підвищення захисту об’єктів зберігання боєприпасів.

Як зауважив під час засідання уряду міністр оборони Степан Полторак, рішення передбачає виділення коштів на здійснення заходів для підвищення рівня захисту об’єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».

Це вже не перший такий інцидент в Україні. Зокрема, в березні в Балаклії Харківської області детонували снаряди на військовому арсеналі. Також у жовтні минулого року на складах з озброєнням неподалік міста Сватова на Луганщині сталася пожежа. На складах зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів, внаслідок детонування боєзапасу загинули четверо людей, серед яких одна цивільна жінка.