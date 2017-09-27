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28 Вересень 2017, Київ 00:52
Суспільство

Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони? – західні коментатори про вибухи

Пожежа на складі боєприпасів під Калинівкою, 27 вересня 2017 року

Олексій Кузьменко

Міжнародні оглядачі вважають, що вибухи на армійських складах на Вінничині могли бути диверсією, але відзначають, що диверсантам могла зіграти на руку і некомпетентність української сторони.

Від пожежі на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області, постраждали щонайменше дві особи, із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Низка коментаторів на Заході вважають, що вибухи можуть бути саботажем.

«Це вже 4-а надзвичайна подія на армійських складах за 2017 рік, тепер на Вінничині. Забагато для збігу – мабуть саботаж», – твітує Алекс Кокчаров, аналітик британської дослідницької компанії IHS Markit.

«Вибухи на одному із найбільших складів зброї в Україні. Ще один випадок кремлівського тероризму, як і минулого разу?» – запитує Джуліан Ропке, політичний редактор німецького видання Bild.

«Ви пригадайте, що Володимир Путін сказав три тижні тому, після інформації про готовність США надати Україні зброю. Ось і маєте», – нагадує Ропке.

Президент Росії раніше заявив, що у випадку озброєння України, бойовики можуть «відправити зброю до інших зон конфлікту, де вона зашкодить тим, хто створює для них проблеми».

Натомість інші вказують, що хоча диверсія є найбільш імовірним сценарієм, говорити про це із впевненістю можна буде лише після розслідування.

«Служба безпеки України назвала вибух на складі зброї у Калинівці «саботажем». Це можливо. Але можливо і те, що інцидент відбувся через незадовільні умови зберігання», – твітує Крістофер Міллер, журналіст Радіо Свобода в Україні.

«Чи більше зброя використовується, тим більше з нею інцидентів. Я не виключаю саботаж, але потрібне прискіпливе розслідування», – додав журналіст.

«А може отримаємо сценарій, за якого некомпетентність спростила саботаж?» – твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу в Лондоні.

За повідомленням Генеральної прокуратури України, слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області. Конкретні версії слідства у повідомленні Генпрокуратури не перераховуються.

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