Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони? – західні коментатори про вибухи

Олексій Кузьменко

Міжнародні оглядачі вважають, що вибухи на армійських складах на Вінничині могли бути диверсією, але відзначають, що диверсантам могла зіграти на руку і некомпетентність української сторони.

Від пожежі на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області, постраждали щонайменше дві особи, із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Низка коментаторів на Заході вважають, що вибухи можуть бути саботажем.

«Це вже 4-а надзвичайна подія на армійських складах за 2017 рік, тепер на Вінничині. Забагато для збігу – мабуть саботаж», – твітує Алекс Кокчаров, аналітик британської дослідницької компанії IHS Markit.

«Вибухи на одному із найбільших складів зброї в Україні. Ще один випадок кремлівського тероризму, як і минулого разу?» – запитує Джуліан Ропке, політичний редактор німецького видання Bild.

«Ви пригадайте, що Володимир Путін сказав три тижні тому, після інформації про готовність США надати Україні зброю. Ось і маєте», – нагадує Ропке.

Президент Росії раніше заявив, що у випадку озброєння України, бойовики можуть «відправити зброю до інших зон конфлікту, де вона зашкодить тим, хто створює для них проблеми».

Натомість інші вказують, що хоча диверсія є найбільш імовірним сценарієм, говорити про це із впевненістю можна буде лише після розслідування.

«Служба безпеки України назвала вибух на складі зброї у Калинівці «саботажем». Це можливо. Але можливо і те, що інцидент відбувся через незадовільні умови зберігання», – твітує Крістофер Міллер, журналіст Радіо Свобода в Україні.

«Чи більше зброя використовується, тим більше з нею інцидентів. Я не виключаю саботаж, але потрібне прискіпливе розслідування», – додав журналіст.

«А може отримаємо сценарій, за якого некомпетентність спростила саботаж?» – твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу в Лондоні.

За повідомленням Генеральної прокуратури України, слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області. Конкретні версії слідства у повідомленні Генпрокуратури не перераховуються.