«Укрзалізниця»: через вибухи на Вінниччині потяги можуть запізнюватися на 5-8 годин

У компанії «Укрзалізниця» попереджають, що через зміну маршрутів поїздів у зв’язку з вибухами на Вінниччині затримка в дорозі може бути від 5 до 8 годин.

Як повідомляє прес-служба компанії, зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів.

«Залізничний перегін Сосонка – Калинівка залишається повністю закритим для руху поїздів у зв’язку з заходами безпеки. Персонал 6 станцій: Сосонка, Варшиця, Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівськ, а також персонал роз’їзду Сальницький», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та уважно слухати оголошення на станціях.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі закритий рух всіх видів транспорту, зокрема автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський, залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка і повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від Калинівки.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію». У Міністерстві оборони заявляли, що станом на 17:00 27 вересня інтенсивність вибухів на військових складах біля Калинівки на Вінниччині скоротилася до 3-4 на хвилину.

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.