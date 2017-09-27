Не існує стовідсоткової гарантії від теракту і диверсії – Шидлюх про Калинівку

Учасник програми «Ваша Свобода»: Віктор Шидлюх, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, полковник; Олександр Мусієнко, експерт Центру військово-правових досліджень; Олександр Кузьмук, міністр оборони України (1996-2001 і 2004-2005 роки).

Пожежа на арсеналі ЗСУ в Калинівці на Вінниччині триває досі. У найближчих до складу населених пунктах зруйновані будинки, нерозірвані снаряди на вулицях. Загалом евакуювали майже 30 тисяч людей. На складах у Калинівці було понад 80 тисяч тонн боєприпасів. За даними радника міністра оборони Степана Полторака Юрія Бірюкова: «Підземні сховища стоять, бетонні ангари стоять, цегляні склади стоять, «полетіли» лише відкриті майданчики. Зберігати боєприпаси під відкритим небом – не наш винахід, поширена практика. Звичайно хочеться все глибше. Але це мільйони доларів в будівництво, яких в бюджеті поки що немає». Тим часом Військова прокуратура внесла інформацію про події на складах у Вінницькій області з попередньою кваліфікацію за статтею Кримінального кодексу «диверсія». Вибухи у Калинівці сталися на тлі антитерористичних навчань, які 26-27 вересня цього року проводили на території цієї області та прикордонних районів.

Олександр Лащенко: Пане Шидлюх, який масштаб вибухів? Пожежу на сьогодні вдається локалізувати?

70% будівель залишилися цілими. Cеред 30% були пусті сховища. Ще поодинокі вибухи тривають

​Віктор Шидлюх: Зараз був проведений обліт територією. Виявлено, що 70% будівель залишилися цілими. На площі, де будівлі, серед 30% були пусті сховища. Там пожежа, здійснювалися вибухи, сліди руйнувань. Зараз ще поодинокі вибухи тривають на тій території. Щодо евакуації людей і забезпечення безпеки, то ЗСУ разом зі всіма силовими відомствами спрацювали на високому рівні.

Там тисячі військовослужбовців. Там ніякого токсичного меланжу немає. Україна добросовісно виконувала всі домовленості. Меланж – це ж паливо для ракет

Там тисячі військовослужбовців. Там ніякого токсичного меланжу немає. Україна добросовісно виконувала всі домовленості. Меланж – це ж паливо для ракет. Нічого від наслідків пожежі і задимлення... немає. Я не бачу там зосередження шкідливих газів. Говорити про небезпеку від диму зайве.

Найвірогідніше – це диверсія. Був певний звук, який чув чатовий. 32 групи саперів приступили до роботи

Найвірогідніше – це диверсія. Був певний звук, який чув чатовий. Різні категорії боєприпасів там зберігалися. Він дійсно великий арсенал. Але зараз говорити щодо того, які знищені, а які залишилися, ще рано. Активно беруть участь ще додаткові сили пожежних танків. Спочатку було два пожежні танки, ще чотири туди прибули. Зараз намагаються локалізувати місця, де палає. І 32 групи саперів, які розміновують, вже приступили до роботи. Це до сотні людей працює. Людям треба ж негайно повернутися у домівки, десь жити. Як тільки небезпека спаде, сапери дадуть команду, що можна повертатися. У нас в Україні територія абсолютно під контролем силових структур. Говорити про те, що у нас можуть бути такі випадки (мародерства – ред.) – силовики будуть на місці. Такої інформації немає.

– Пане Мусієнко, Балаклія, Сватове, нині Калинівка – Ви можете систематизувати ці випадки чи не варто, це кожен окремий?

Чому це стається саме тоді, коли проводяться антитерористичні навчання СБУ, Нацгвардії і Нацполіції Під носом силовиків стається трагедія

Олександр Мусієнко: Якщо говорити, як прокуратура кваліфікувала, то окремо. Сватове формулювали і кваліфікували як службову недбалість. Диверсія – Балаклія. Хоча зараз про результати розслідування мало що відомо, кого підозрюють, хто може є обвинуваченим і так далі. Навіть щодо тих злочинів, де підозрюються ті чи інші службові або посадові особи Російської Федерації, оголошується підозра. Це процесуально потрібно зробити у будь-якому випадку. Зараз це вже, на жаль, стало якоюсь системою. Після Балаклії.

Гіркий досвід вже маємо з Балаклією... уроки ж треба виносити і заходи вживати. Горе ж має навчити!

До речі, Бірюков сказав про безпілотник. У Балаклії теж говорили у версії, коли була диверсія, що це могло з безпілотника. Виникає запитання, чому після військових навчань, коли Міноборони на своєму сайті і не тільки, офіційно попереджало усіх: не знімати, не використовувати безпілотники, квадрокоптери для підльоту до військових об’єктів, для зйомки, для відеофіксації, бо будуть збиті. І це мало би відпрацьовуватися, після повної бойової готовності це стається? І чому це стається саме тоді, коли проводяться антитерористичні навчання СБУ, Нацгвардії і Нацполіції у Вінницькій області? Якраз під носом силовиків, таких потужних силових органів, стається отака трагедія? Запитань набагато більше, ніж відповідей.

Диверсія? Безумовно, треба розслідувати. Але досліджувати питання і службової недбалості також, що стосується по охороні об’єкта і по убезпеченню. Той гіркий досвід, який ми вже маємо з Балаклією... уроки ж треба виносити і заходи вживати. Ну, горе навчило... Горе ж має навчити!

У нас не існує стовідсоткової гарантії забезпечення безпеки будь-чого від терористичного акту, диверсії

​Віктор Шидлюх: У нас на даний момент не існує стовідсоткової гарантії забезпечення безпеки будь-чого від терористичного акту, від диверсії. Стовідсоткової гарантії, що не буде збитий той самий безпілотник, не існує, оскільки у ЗСУ, в інших силових структурах немає таких засобів, які дозволяють це гарантувати. Навіть США у цьому питанні розвинута країна, як пам’ятаєте, у 2001 році не змогли забезпечити безпеку громадянам – за допомогою літаків змогли вчинятися теракти. А тут безпілотник, який не можна виявити, не можна збити. Щоб збити, потрібно, що було багато факторів. Є нічний канал, денний канал. Оскільки вибухи розпочалися о 22:00, вночі...

Росіяни, дивлячись на наше суспільство, як реагує, як цькують самі себе, своїх захисників, думають: давайте підірвемо ще якийсь об’єкт – хай шукають, одне одного чіпають

Росіяни, дивлячись на наше суспільство, як воно реагує, як цькують самі себе, своїх захисників, думають: давайте підірвемо ще якийсь об’єкт – хай шукають, одне одного чіпають. Не забезпечують потреби українського війська до потреби. У нас виділено 5%. І Кабміну це не пред’явиш. Відповідальність за ці події – це відповідальність всього українського народу. У нас 93 мільярди ВВП. Від нього 5% доларів. У тієї ж Німеччини – 3,5 трильйони! Просто країна, якщо порівнювати, приблизно така ж територія.

Байдуже, у який спосіб зірвали арсенал, чи це диверсія, чи недбальство, чи фантастичний «летючий голландець» в образі безпілотника

– Пане Кузьмук, яка Ваша оцінка того, що відбулося у Калинівці і раніше – у Сватові, Балаклії, у Новобогданівці, ще до війни, яку розв’язала Росія? Це система?

​Олександр Кузьмук: Не позитивно. Це недбальство. І мені абсолютно байдуже, у який спосіб зірвали арсенал, чи це диверсія, чи це недбальство, чи це фантастичний «летючий голландець» в образі безпілотника. У нас все це було: і диверсії, і підпали, і все інше. Чому це повторилося?! Загалом це недбальство! Якщо диверсія, тоді протидиверсійні заходи повинні були бути вжиті. Якщо підпал – протипожежна оборона повинна була бути на рівні.

Це недбалість, як і по всій державі. Війна не обмежується лише на лінії зіткнення. Це ніяка не гібридна, а війна! А статусу цієї війни у державі немає!

​Після всього цього повинне було бути технічне оснащення, технічна, фізична охорона і оборона, робота з місцевими жителями, які за все життя, кожен із них, попрацювали на цьому арсеналі. На превеликий жаль, це недбалість, як і по всій державі. Ми кажемо, що йде війна. Так війна не обмежується лише на лінії зіткнення. Вона по всій території України. І це ніяка не гібридна, а війна! А статусу цієї війни у державі немає! Тому всі думають, що десь на сході воюють, а у нас все тихо.

Безпілотники збивають навіть терористи ІДІЛ, і воюють за допомогою безпілотників, скидають з них боєприпаси

– Пане Мусієнко, ворог підступний, ресурсу у нього в десятки разів більше, не зважаючи на санкції, хіба можна стовідсотково зараз гарантувати безпеку складів ЗСУ?

Все суспільство повинне давати відсіч агресору, потрібно допомагати ЗСУ

​Олександр Мусієнко: Так, а що, тепер чекати, поки ворог підірве всі арсенали українські? Те, що було сказано про безпілотними – це так. Але безпілотники збивають навіть терористи ІДІЛ, і воюють за допомогою безпілотників, скидають з них боєприпаси. І про це потрібно пам’ятати.

Я згоден, що все суспільство повинне давати відсіч агресору, потрібно допомагати ЗСУ. Так у нас волонтери цим займалися і займаються, і будуть продовжувати займатися. Але є специфічні речі, де все суспільство не зможе стати на оборону арсеналу, не можуть жителі Калинівки вийти і оточити всю територію живим щитом.